Рим, , 01:58 — REGNUM Идею сделать обязательной третью прививку от коронавирусной инфекции для медиков в Италии выдвинул итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца, 10 ноября сообщило агентство ANSA.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

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Медицинским работникам в стране уже начали вводить бустерные дозы вакцин от COVID-19, однако такие прививки пока не являются принудительными.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября Роберто Сперанца заявил, что третьи прививки от коронавирусной инфекции можно будет поставить во всех регионах Италии с 1 декабря.

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