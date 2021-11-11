Вашингтон, , 01:46 — REGNUM Договоренностей о расширении сотрудничества США и Франции в космосе, а также в области кибербезопасности, достигли в ходе встречи в Париже французский лидер Эмманюэль Макрон и американский вице-президент Камала Харрис. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Елисейский дворец TouN

В частности, речь идет о взаимодействии в сфере национальной безопасности в космосе, а также в гражданском и коммерческом партнерстве в космическом протестантстве. Харрис отметила, что Париж является жизненно важным союзником Вашингтона «в обеспечении безопасности и стабильности».

Кроме того, по ее словам, Франция может помочь «в привлечении к ответственности лиц, угрожающих национальной и экономической безопасности США».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября Эмманюэль Макрон встретился с президентом США Джо Байденом на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме. Они подтвердили приверженность продолжению стратегического партнерства между ЕС и НАТО.

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