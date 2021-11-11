Лондон, , 01:35 — REGNUM Лондон и глобальные интернет-корпорации продолжают соперничать за пост главного цензора в Сети. Будущий английский «Закон о безопасности в интернете» предусматривает уголовное наказание для любого пользователя социальных сетей. Причём касается это не только подданных королевы — Британия планирует распространение собственных «передовых» цифровых ценностей на весь мир. Об этом пишет Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Флаг Великобритании

Юридическая комиссия при королевском министерстве юстиции предложила расширить понятие «вероятный психологический ущерб». Теперь туда включат «заведомо ложное сообщение» (knowingly false communication), которое подразумевает причинение «эмоционального, психологического или физического вреда».

По словам источников The Times, первой жертвой станут противники вакцинации за распространение «фальшивой информации». Также в качестве уголовного преступления скоро будет рассматриваться «коллективный троллинг». Чтобы стать виновным, человеку достаточно перепостить любую запись, если после этого автора публикации станут высмеивать третьи лица.

Показателен недавний пример депутата-консерватора Дэвида Эймисса, который был убит исламистом из Сомали. В убийстве местная пресса обвиняет не преступника, а интернет-порталы, которые рассказывают, как и за что голосовали те или иные члены парламента. В РУССТРАТ отмечают, что будущий законопроект заставит замолчать многих пользователей Сети, запретив критиковать чиновников, а то и просто известных блогеров «с синей галочкой».

Как отмечают эксперты, в Британии искренне верят в свою роль мирового светоча, и передовое законодательство Англии в области защиты данных удастся распространить на остальной мир. Об этом прямо написано в принятой «Национальной стратегии данных». Можно с большой вероятностью ожидать, пишет РУССТРАТ, что несогласные с криминализацией «троллинга в Твиттере» будут вскоре причислены к «силами зла».