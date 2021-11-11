Москва, , 01:34 — REGNUM Ледяной дождь, гололедица и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Москве. Об этом 10 ноября сообщил журналистам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ледяной дождь Betsy Weber

Специалист уточнил, что ледяной дождь может зацепить отдельные районы на юго-западе и северо-западе Москвы. Как рассказал Тишковец, на высоте от одной до двух тысяч метров образуется «линза» тёплого воздуха, в то время, как у поверхности земли, наоборот, соберётся остывший до −1…−2 градусов воздух. При таких погодных условиях твёрдые осадки будут переходить в дождь, который затем у поверхности земли превратится в ледяную корку.

Зона ледяного дождя будет постепенно смещаться с запада на восток, зацепит часть Смоленской области, а после 02:00 мск переместится на запад, северо-запад и север Подмосковья, накрыв Рузу, Истру, Солнечногорск, Клин, Одинцово, Дмитров, Долгопрудный. Чуть позднее ледяной дождь зацепит часть районов северо-запада и юго-запада Москвы.

На эстакадах, мостах, спусках и подъёмах ожидается гололедица и гололёд. Также в Москве будет наблюдаться усиление ветра до 15 м/сек. Жителям города не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, когда в Москве, согласно прогнозам синоптиков, образуется снежный покров.

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