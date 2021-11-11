Тегеран, , 01:33 — REGNUM Взрыв произошел на заправочной станции на востоке от иранской столицы Тегерана, передает государственное телевидение Ирана.

Взрыв Niklas Freidwall

По его данным, взорвался неопознанный резервуар для топлива. В результате взрыва разгорелся сильный пожар. В его ликвидации принимали участие 35 пожарных и десять единиц техники. Возгорание удалось локализовать, сведений о пострадавших не поступало.

Отмечается, что для предотвращения дальнейших взрывов из опасного района вывезли 60 баллонов с газом. Их охлаждали на улице, чтобы избежать возможных взрывов.