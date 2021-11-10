Вашингтон, 11 ноября, 2021, 01:27 — ИА Регнум. Законопроект о введении новых санкций против руководства Никарагуа подписал президент США Джо Байден, 10 ноября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Документ запрещает банковским организациям предоставлять кредиты никарагуанским властям, а также предусматривает расширение мер «по борьбе с коррупцией».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября Джо Байден назвал пантомимой прошедшие в Никарагуа президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Даниэль Ортега.

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