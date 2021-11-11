Москва, , 01:26 — REGNUM Представители украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе не отреагировали на предложение представителей Донецка и Луганска наладить поставки угля на Украину. Об этом 10 ноября сообщил журналистам представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

Приоритет на уголь Уголь-трейд.ру

По его словам, предложение было сделано 9 ноября в интересах восстановления социально-экономических связей Донецкой и Луганской Народных Республик с Украиной в соответствии с Минскими соглашениями.

«В свою очередь украинская делегация многозначительно отмолчалась», — сказал Грызлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Украина испытывает острый дефицит угля. По данным оператора энергосистемы «Укрэнерго», его запасы топлива в течение недели (с 1 по 7 ноября) сократились почти на 12%, до 479,4 тыс. тонн. При этом украинские власти пытаются приобрести электроэнергию в сопредельных странах — Белоруссии и России.

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