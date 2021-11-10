Могадишо, 11 ноября, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Национальная армия Сомали в ходе спецоперации ликвидировала девять террористов из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге страны, сообщает пресс-служба сомалийской армии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сомали

Сообщается, что в ходе операции военным удалось уничтожить схроны боевиков, а также ликвидировать девятерых террористов. Также военнослужащие сомалийской армии взяли под контроль джунгли Кабис, где укрывались боевики.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в тренировочном центре армии Сомали произошел взрыв. В результате теракта погибли двое военных, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.