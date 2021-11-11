Энгельс, Саратовская область, , 01:07 — REGNUM Женщина 84 лет и ее супруг 80 лет погибли в результате пожара 10 ноября в многоквартирном пятиэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ

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Очаг возгорания находился в комнате на диване, где лежало тело мужчины. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По факту случившегося проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в результате пожара в квартире пятиэтажного жилого дома в городе Вольск Саратовской области погибли мужчина 57 лет и женщина 66 лет.

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