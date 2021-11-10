Тбилиси, 11 ноября, 2021, 00:59 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе из тюремной больницы в частную клинику и потребовал от него прекратить голодовку. Об этом 10 ноября сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на своей странице в Facebook.

Espch.ru ЕСПЧ

Адвокаты Саакашвили обратились 10 ноября с требованием в ЕСПЧ о незамедлительном переводе экс-президента Грузии из тюремной больницы в многопрофильную частную клинику. По мнению юристов, в лечебном учреждении №18, где находится Саакашвили сейчас (тюремная больница), ненадлежащим образом обеспечены безопасность и здоровье арестованного.

Страсбургский суд отклонил жалобу Саакашвили с требованием о переводе и в ответ настоятельно призвал истца прекратить голодовку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что адвокаты по делу Саакашвили потребовали отвода коллегии судей, рассматривающих дело о жёстком разгоне протестующих в 2007 году.