Киев, 11 ноября, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал представителей крупного бизнеса за создаваемый в стране «искусственный дефицит» энергоресурсов и призвал не начинать эту «игру» в 2021 году. Видеообращение Зеленского опубликовано 10 ноября в его Telegram-канале.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать, поскольку кроме вашего искусственного дефицита есть волне реальный наш дефицит — дефицит терпения», — объяснил украинский президент.

По его словам, когда у государства закончится «ангельское терпение», у кого-то начнётся «адский период». Зеленский попросил олигархов помочь Украине и продемонстрировать не только большие активы, но большую ответственность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политические оппоненты Зеленского в ноябре сообщили о крахе энергетики Украины в 2021 году. Так, лидер украинской парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает катастрофой сложившуюся на Украине ситуацию с запасами газа, расплачиваться за которую «придётся каждому украинцу и каждому предприятию».