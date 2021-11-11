Тирана, , 00:53 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 3596 человек выявили 690 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране четыре пациента с COVID-19, выздоровели ещё 652 пациента. Об этом сообщило вечером 10 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, высотка Anila amataj

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 190 815 случаев заражения коронавирусом, 179 650 человек излечились, скончались 2995 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 8190, из них около половины — 4243 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 168 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.

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