Токио, 11 ноября, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,6 зарегистрированы 11 ноября у побережья Японии, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Их эпицентр находился в 184 км к юго-востоку от японского города Хирара (остров Мияко). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Сведений о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами в прибрежных районах не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября у берегов японской префектуры Фукусима были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,8.