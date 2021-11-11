11 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Официальный Минск снова виляет многовекторным хвостом, отказываясь признавать территориальную целостность России после всего того, что она для него сделала, и не только с августа 2020 года.

Сергей Артёменко, , 05:36 — REGNUM «Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в опубликованном 10 ноября РИА Новости фрагменте своего интервью.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Из этого информагентство сделало вывод: «Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости назвал Крым частью России».

Оно также напомнило, что 4 ноября Александр Лукашенко во время онлайн-заседания Высшего госсовета Союзного государства пожаловался, что Владимир Путин не взял его с собой в Крым. Он также попросил президента России передать жителям полуострова поздравления с российским государственным праздником — Днём народного единства.

«Комментируя это заявление, депутат белорусского парламента Андрей Савиных заявил, что Минск и де-факто и де-юре давно признал Крым российским регионом. По его словам, высказывание Лукашенко стало поводом «формализовать это для медийного пространства», — сказано в публикации РИА Новости.

С тем же административным восторгом вышли заголовки других российских изданий. «Глава МИД Беларуси назвал Крым российской территорией» («Российская газета»), «Глава МИД Белоруссии назвал Крым российской территорией» (lenta.ru)», «Глава МИД Белоруссии назвал Крым частью России» («Известия»), «В МИД Белоруссии заявили, что Крым является российской территорией» (gazeta.ru)», «Глава МИД Белоруссии Макей назвал Крым территорией России (ren.tv), «В Минске понимают, что Крым — российская территория» (vesti.ru) и так далее.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей Kremlin.ru

На самом деле Макей правильно подобрал слова для повторения прежней позиции официального Минска по непризнанию Крыма частью России. Сделал он это для подтверждения непризнания территориальной целостности Российской Федерации — части Союзного государства, с которой Белоруссия формально состоит не только в этом интеграционном объединении, но также в ЕАЭС, ОДКБ и т.п. Кстати, совершенно непонятно, как подписи представителей официального Минска принимаются российской стороной под «интеграционным декретом» 4 ноября и прочими документами, если этот самый официальный Минск юридически не признаёт Россию в её законных рубежах.

Важнейшим признаком государства является его территория в определённых границах. Официальный Минск не признаёт границ Российской Федерации, не признаёт территориальную целостность России. Соответственно, в любой момент может он объявить о непреодолимых препятствиях при выполнении своих обязательств, например, в рамках ОДКБ.

Признание государственности и территориальной целостности оформляется не вербально, а юридически и непременно письменно. По белорусскому законодательству для признания Крыма частью России и для признания в целом территориальной целостности России после воссоединения с нею Крыма необходим президентский указ. Александр Лукашенко такой указ не подписал. И пока ничто не указывает на его намерение такой указ подписать.

Ссылки на «депутата белорусского парламента» и вовсе выглядят оскорбительно. Оскорбительно не только для разума. Подобные пассажи в солидных, на первый взгляд, изданиях говорят о деградации журналистики и подверженности государственной пропаганды внешнему воздействию (возможно, без отягчающих вину обстоятельств).

Андрей Савиных House.gov.by

Упомянутый «палаточник» Андрей Савиных нагло соврал о якобы давно случившемся и уж тем более юридическом признании белорусским руководством Крыма в статусе региона России. Нет ни одного президентского указа или декрета, правительственного или «палаточного» постановления или тому подобного документа, на основании чего можно было бы сделать такой вывод. Обманывающие общественность легко игнорируют правду и факты, предпочитая выдавать желаемое за действительное.

Понятно, для чего упражняются в вербальной эквилибристике Макей и Савиных. А вот в чьих интересах действуют российские распространители подобной информации — вопрос. Не такой уж сложный, если разобраться, руководствуясь старым добрым cui prodest («кому выгодно»).

Нет никакой проблемы с подписанием Александром Лукашенко указа о признании территориальной целостности Российской Федерации в её нынешних границах. Санкции в отношении официального Минска давно введены и через пару недель будут снова расширены — повод создал сам Лукашенко, небезуспешно втянувший Россию в созданный им миграционный кризис на границах со странами ЕС. Сергей Лавров и Мария Захарова пытаются подыгрывать плохому белорусскому танцору, усиленно игнорируя тот факт, что граница Белоруссии с Польшей — это также и граница Союзного государства России и Белоруссии.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

Лукашенко инспирированным пограничным конфликтом мстит Евросоюзу за непризнание его президентом. Издержки этой пошлой и уже достаточно кровавой оперетки ложатся в том числе и на российского налогоплательщика. Всё это тоже имеет отношение к границе Союзного государства — и российской границе тоже, коль скоро Москва признаёт субъектность этого интеграционного объединения. Россия юридически оформила свою часть ответственности за происходящее на участках союзной границы со странами ЕС, охрану которых не желает обеспечивать госпогранкомитет Белоруссии.

Макей и Лукашенко оформили «безвиз» для тех, кто откликнулся на заверения в содействии переходу участков границ Союзного государства со странами Евросоюза с белорусской территории. Лавров и Захарова в упор не замечают причин, по которым нелегальные мигранты штурмуют границы стран ЕС не с украинского, например, а с белорусского направления. Впрочем, это другая история, хотя тоже на тему границ и тоже имеющая непосредственное отношение к национальным интересам России.

Лукашенко не считают президентом ни в ЕС, ни даже на Украине. Его признаёт таковым Москва — вместо того чтобы создать условия для прихода к власти в Белоруссии вменяемого и ответственного лидера, который будет настоящим союзником России, осознающим союзнический долг перед ней, а не торгующим любовью за деньги.

Летать в Крым на своих лайнерах Лукашенко может хоть каждый день, и даже по несколько раз в день. Жалостная сценка на ВГС 4 ноября рассчитана непонятно на кого. Колхозным сценаристам пользователи соцсетей что в Белоруссии, что в России сразу поставили «двойку» и «неуд» за поведение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Kremlin.ru

Лукашенко может пообещать признать Крым российским. Он может сделать это лично или через свою челядь, но с вполне предсказуемым результатом. Ранее, в случае с отказом от своего обещания признать независимость Абхазии и Южной Осетии, он ссылался то на некие мнения в им же назначенном «парламенте», то требовал «компенсаций» (такая бескорыстная у «союзника» любовь), то устал придумывать отговорки и прямо заявил о якобы неактуальности выполнения своего обещания. С признанием Крыма старую историю переигрывают в жанре фарса.

Кремль может поставить вопрос ребром и перед Минском, и перед другими своими как бы союзниками, до сих пор не признавшими территориальную целостность российской федерации после воссоединения с Крымом. Считающие себя союзниками должны сделать выбор, подсчитав все выгоды и издержки, изучив опыт Украины. На такой основе можно и нужно развивать союзнические отношения. С политической проституцией на высочайшем уровне пора заканчивать.