Приштина, 11 ноября 2021, 00:44 — REGNUM В Косово 10 ноября в результате исследования 1696 образцов выявлено 14 носителей коронавируса, признаны излечившимися 17 человек, за день ни один пациент с COVID-19 не умер. При этом в результате обследования 70 образцов в немецких лабораториях было выявлено 12 случаев заражения штаммом Delta Plus. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.
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Всего в Косово с начала пандемии выявлен 160 891 случай заражения, не считая сербского населения края, 157 483 пациента излечились, 2978 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже три недели суточная смертность равна нулю.
Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения балансирует на одном уровне уже несколько недель и сейчас составляет 444.
Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 744 671 человек, при этом произведено уже свыше 1 587 467 инъекций вакцины.
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