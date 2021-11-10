Кишинёв, 11 ноября, 2021, 00:34 — ИА Регнум. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал провести досрочные парламентские и президентские выборы, чтобы вывести страну из кризиса. Об этом он заявил 10 ноября в эфире телеканала «НТВ-Молдова».

Dodon.md Игорь Додон

По его словам, действующие власти в Молдавии за 100 дней после проведения выборов показали непрофессионализм и высокомерность, поэтому ситуация требует решительных мер.

«Замена одного-двух человек, пусть даже премьера, не поможет, нужен капитальный ремонт, то есть досрочные президентские и парламентские выборы в один день», — сказал Додон.

Лидер Партии социалистов пообещал также представить альтернативный отчёт о деятельности правительства Натальи Гаврилицы и указать в нём на серьёзные ошибки, допущенные за время её работы в должности.