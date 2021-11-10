Вашингтон, 11 ноября, 2021, 00:25 — ИА Регнум. Названа предварительная дата встречи в онлайн-формате лидеров США Джозефа Байдена и Китая Си Цзиньпина. Подробности 10 ноября сообщает американская газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По данным издания, встреча американского и китайского лидеров предварительно согласована на вечер 15 ноября. Предполагается, что в программу встречи будет внесён вопрос о возобновлении работы консульств.

Стоит отметить, что администрация Белого дома до настоящего времени не подтвердила информацию о дате переговоров.

Напомним, в июле 2020 года власти США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне, обвинив китайских дипломатов в шпионаже. Пекин зеркально ответил на американские санкции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден и Си Цзиньпин могут провести встречу в виртуальном формате.