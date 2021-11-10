Вашингтон, 11 ноября, 2021, 00:22 — ИА Регнум. Миграционный кризис, который сложился на границе ЕС и Белоруссии, стал одной из тем телефонной беседы президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Стороны затронули гуманитарную ситуацию в указанном регионе и выразили глубокую обеспокоенность по поводу происходящего. Кроме того, участники разговора обсудили отношение к территориальной целостности Украины, приветствовали разрешение торгового противостояния между ЕС и США, а также обговорили взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией и изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил власти Белоруссии в том, что те используют мигрантов как оружие против своих западных соседей.