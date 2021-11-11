Белград, , 01:01 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич считает заявление главы сепаратистского Косово Вьосы Османи о том, что Сербия является орудием в руках России, «настолько глупым, что у него даже слов не осталось», которыми он мог бы их прокомментировать. Об этом Вучич заявил 10 ноября.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы гордимся своей независимостью и самостоятельностью. Может быть, мы одна из редких самостоятельных стран в этой части Европы. В нашей стране только мы решаем, какие политические и экономические шаги мы будем делать», — процитировало агентство «Бета» слова Вучича.

По мнению лидера Сербии, слова Османи являются «пустым трюком», к которому прибегают, когда нечего сказать.

«Сербия находится на европейском пути, но она уважает своих российских, китайских, американских и всех других друзей», — подчеркнул Вучич.

Напомним, что ранее Османи заявила о том, что Белград продолжает политику бывшего президента Сербии Слободана Милошевича и является орудием России для дестабилизации Косово и Западных Балкан.