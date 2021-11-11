Загреб, , 00:56 — REGNUM С 15 декабря в здание парламента Хорватии смогут войти только те депутаты и сотрудники, у которых с собой будет ковид-паспорт или отрицательный тест на коронавирус. Об этом 10 ноября сообщил спикер парламента Гордан Яндрокович.

Загреб, Хорватия Modzzak

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Тем, у кого до этой даты не окажется ковид-паспорта, будет предложено бесплатное тестирование. Если они от него откажутся, доступ в здание парламента будет для них закрыт, но они смогут принимать участие в заседаниях в онлайн-режиме.

Депутаты, у которых будет медотвод, также не смогут присутствовать на заседаниях в парламенте, передает телеканал РТС.

Наличие ковид-паспорта будут проверять сотрудники охраны, отметил Яндрокович.

Напомним, что ранее соседняя Словения ввела систему ковид-паспортов. Это вызвало протесты её населения. Особенно активно в них принимали участие жители Любляны.