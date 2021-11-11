11 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

На днях Росздравнадзор выпустил циркуляр с требованием сообщать в компетентные органы сведения о гражданах, которые принимают участие в информационных кампаниях по противодействию вакцинации от COVID-19. Насколько оправдана эта мера и что понимать под «противодействием»?

Елена Панина, , 05:33 — REGNUM На днях Росздравнадзор выпустил циркуляр с требованием сообщать в компетентные органы сведения о гражданах, которые принимают участие в информационных кампаниях по противодействию вакцинации от COVID-19.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

Насколько оправдана эта мера и что понимать под «противодействием»?

Если речь пойдет, к примеру, о дискуссиях, идущих в медицинской среде, о прививках для переболевших (в которых только что принял участие рупор официоза Александр Мясников) — это одно. Медицинские вопросы, все многообразие которых сводится к одному — как лучше защитить гражданина от последствий эпидемий, в том числе сохраняя на высоком уровне его иммунитет, должны обсуждать профессионалы.

Но если речь идет об откровенных фейках и очевидных вбросах, — то это уже вопрос политический и уголовно-правовой. Это вопрос о том, как оградить общество от тех, кто стремится максимально увеличить число жертв эпидемии.

Этот вопрос стоит в повестке дня уже давно. Вопреки сложившимся в определенных кругах стереотипам, первыми предупредили о фейк-атаке на вакцинацию в России специалисты Минобороны РФ.

Почти год назад, 11 декабря 2020 года, официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков предупредил, что вакцину «Спутник V» будут пытаться дискредитировать и порочить не только на международном уровне, но и внутри самой России.

Первый компонент препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Генерал подчеркнул, что эта кампания финансируется иностранными государствами и адресно направлена на население РФ: «в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы опасности российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования».

Прошел год, и сбылось абсолютно все, о чем предупреждал представитель армии. Рунет заполнен статьями и сообщениями, исходящими от противников вакцинации, в которых главный аргумент — не медицинский, а именно политический. Алгоритм этой пропаганды построен на своеобразном «склеивании» реальных рисков и опасений миллионов людей с вымышленными фактами, не имеющими ничего общего с действительностью.

На «входе» — информационное поле, в основе которого лежит ряд тем, широко обсуждаемых в интернете и политических кругах: о рукотворном характере пандемии, о перспективах создания системы тотального контроля на основе «цифровых сертификатов», о планах «перманентной вакцинации», плавно переходящей в процессы редактирования генома и так далее и тому подобное. Словом, все то, что неоднократно озвучивалось Биллом Гейтсом, Клаусом Швабом, Рэймондом Курцвейлом, другими представителями глобалистских структур.

Билл Гейтс © Mueller. MSC

На «выходе» ­мы наблюдаем попытки приписать эти идеологемы глобалистов Кремлю, Путину, российскому государству, внушить, что российские власти проводят вакцинацию не ради защиты населения от эпидемии, а по указке глобалистских структур. Якобы таким образом выполняются «директивы мирового правительства» по сокращению населения.

Таким образом, штабы информационной войны против РФ нанесли удар с неожиданного направления, сделав ставку… на антиглобализм консервативного, патриотического толка.

Такое уже было в нашей истории. В феврале 1917 года государственный переворот шел под лозунгами борьбы с «немецкими шпионами» (царем, царицей, их ближайшим окружением), которые, якобы, мешали России победить в Первой мировой войне. На самом же деле патриотические лозунги были лишь ниточками, за которые дергали иностранные кукловоды.

Нечто подобное происходит и сейчас. Перед нами классический алгоритм информационной войны, когда с помощью манипуляционных технологий жертву пропагандистской атаки заставляют воспринимать события «с точностью до наоборот».

Отождествление вакцины «Спутник» с проектами международных глобалистских структур — это попытка выдать белое за черное и поставить ситуацию с ног на голову. Как мы знаем, ВОЗ до сих пор не одобрила «Спутник» даже для экстренного применения, хотя дала согласие на применение не только западных, но также китайских и индийских вакцин. Признание «Спутника» блокируется прежде всего в США и ЕС, а также в тех странах, которые находятся под их влиянием. Какая уж тут связь с глобалистскими структурами!

Вакцина «Спутник V» в Иране (сс) Maryam Kamyab. Mehr News Agency

Казалось бы, в России создана мощная информационная машина, которая должна была бы правильно расставить акценты. Но получилось так, что информационная активность, связанная со «Спутником», вначале шла в основном на международную аудиторию, о разъяснительной работе внутри страны долго не вспоминали. А затем ее начали проводить силами телезвезд, ведущих ток-шоу, актеров, в общем, кого угодно, только не профессиональных медиков. Что породило недоверие и привело к обратному эффекту.

Дала о себе знать и проводившаяся с 2010 так называемая оптимизация здравоохранения, больно ударившая по всей системе охраны здоровья и приведшая к сокращению коечного фона, численности врачей и медицинского персонала.

И вот результат: вакцинация в России идет медленно, значительная часть населения сбита с толку и не знает, кому верить. В итоге в РФ на 1 ноября показатель смертности от коронавируса составляет 49 случаев на 1 миллион. Хуже дело обстоит только в Молдавии (63 случая), Украине (71 случай), Румынии (146 случаев). Для сравнения — в Великобритании этот показатель составляет 14 случаев на миллион, в Германии — 5. При том что число заболевших в Великобритании, выявленных с помощью различных тестов, сопоставимо с российскими показателями.

Почему так происходит? Причина становится понятной, если сопоставить процент летальности с показателями вакцинации. В Германии привито 70 процентов населения страны, в Италии — 71 процент, в Великобритании — 67 процентов. В свою очередь, в России полностью привито 32,7 процента жителей, в Румынии — 32,6 процента, в Молдавии — 21, 7 процента, на Украине — вообще всего лишь 18 процентов.

Вакцинация против COVID-19 в России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

С Украиной все ясно — у «несостоявшегося государства» просто нет денег на то, чтобы заниматься иммунизацией.

У нас ситуация иная: вакцина есть, но общественное мнение во многом дезориентировано, рациональное сознание людей затуманено страхом.

Гипноз разрушительной для нас пропаганды продолжает работать, а наша страна тем временем продолжает нести человеческие потери: уходят из жизни уникальные специалисты. К примеру, только что вице-премьер Юрий Борисов сообщил о гибели многих генеральных конструкторов предприятий оборонки от COVID-19.

Тем временем наши недруги потирают руки. Срыв вакцинации в РФ и дискредитация «Спутника» в мировом масштабе через аргумент «ваш народ отказался прививаться этой вакциной» — это как раз то, что им нужно.

Есть и еще один аспект. Потенциально в антипрививочной кампании в России могут быть заинтересованы и определенные круги в американских силовых структурах, окружившие нашу страну сетью биолабораторий.

Сценарии подготовки биологической войны НАТО против России вполне реальны. Абсолютно неслучайно несколько лет назад американские военные структуры в промышленных масштабах собирали генетические образцы россиян.

Вакцинация против COVID-19 в США (сс) SC National Guard

На этом фоне срыв вакцинации даст нашим геополитическим противникам ясный сигнал о том, что система биобезопасности в России работает слабо. И в экстремальной ситуации, требующей принятия быстрых решений, страна может быть застигнута врасплох, со всеми вытекающими последствиями.

Сейчас перекосы в информационной сфере начали исправлять, однако из-за совокупности факторов внешнего воздействия и наших внутренних упущений разрушительные тенденции в массовом сознании трудно преодолеть. Думается, что на этом фоне суровый циркуляр Росздравнадзора, с оценки которого мы начали наш разбор, выглядит хоть и вынужденной, но, к сожалению, необходимой мерой. Надеюсь, что не запоздалой.

Елена Панина — директор Института РУССТРАТ