Скопье, , 00:47 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев принял решение не уходить в отставку с должности председателя македонского правительства. Об этом Заев заявил 10 ноября.

Зоран Заев Влада на Република Македонија

Он мотивировал свое решение тем, что его партии — «Социал-демократическому союзу Македонии» (СДСМ) нужно сохранить парламентское большинство.

По словам Заева, нельзя допустить, чтобы страна «вернулась в прошлое» и чтобы процесс евроинтеграции Северной Македонии оказался под вопросом.

«Я еще раз подчеркиваю, что я 31 октября вечером анонсировал намерение подать в отставку с обеих должностей (председателя правительства и лидера СДСМ — ИА REGNUM), но при этом я сказал, что останусь еще на некоторое время для того, чтобы помочь сохранить парламентское большинство. Конечно, хорошо было бы, если бы это большинство могло увеличиться. Время покажет, всем нам это станет понятно со временем», — процитировал телеканал РТС слова Заева.

Напомним, что 31 октября вечером, после объявления предварительных результатов муниципальных выборов Заев заявил о намерении подать в отставку с должности премьера и лидера Социал-демократического союза Македонии, так как результат народного голосования для его партии оказался провальным.