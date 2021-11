Лондон, , 23:41 — REGNUM Британская рок-группа Stereophonics поделилась вторым синглом из своего нового альбома «Oochya!», 12-го альбома валлийской группы, который выйдет следующей весной. Об этом сообщает портал NME.

Новый альбом группы был анонсирован еще в сентябре, когда они выпустили лид-сингл «Hanging On Your Hinges». Фронтмен группы Келли Джонс рассказал NME, что «Oochya!» — это альбом, выросший из планов первоначально выпустить сборник, посвященный 25-летию со дня выхода первого сингла валлийской группы «Looks Like Chaplin» в 1996 году. Говоря о музыкальной состовляющей альбома, Джонс рассказал: «В нем много разного, но все же здесь гораздо больше рок-н-ролла, чем на пластинке «Kind». По сути, это то, чем мы являемся. В твоей жизни бывают периоды, когда уходишь в себя, и ты просто не можешь подделать этот рок-н-ролл в тебе. Мне нравятся песни с гитарными риффами, и телефон забит идеями для них. Но если вы этого не чувствуете, нет смысла писать для них тексты».

В поддержку пластинки «Oochya!» группа отправится в небольшой концертный тур по Великобритании, который пройдет с 18 марта по 2 апреля.