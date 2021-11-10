Вашингтон, , 23:41 — REGNUM Как оружие используют мигрантов власти Белоруссии против своих западных соседей, сообщил 10 ноября журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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По итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой глава Госдепа сказал, что белорусский президент Александр Лукашенко «своими действиями подрывает мир и безопасность в Европе», тем самым напрашиваясь на новые санкции.

Блинкен «Мы не ослабим наши призывы к привлечению к ответственности».

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