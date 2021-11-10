Воркута, Коми, , 23:38 — REGNUM Федеральная пассажирская компания возобновит курсирование пассажирского поезда Воркута — Москва с 13 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Воркуты.

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«С 13 декабря 2021 года будет восстановлено ежедневное курсирование поезда № 375/376 Воркута — Москва. Об этом заместитель генерального директора АО «Федеральная пассажирская компания» сообщил в своем ответе на очередной запрос депутата Госсовета Коми Руслана Магомедова о возврате прежнего графика движения скорого и пассажирского поездов сообщением Воркута — Москва и Москва — Воркута», — говорится в сообщении пресс-службы.

Решение об отмене курсирования поездов было принято в связи распространением коронавируса и увеличением числа возврата билетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России задумались о введении QR-кодов в самолётах и поездах.