Минск, , 23:32 — REGNUM Индекс потребительских цен на товары и услугив октябре по сравнению с декабрём 2020 года прибавил 8,5%. Об этом 10 ноября проинформировал Национальный статистический комитет Белоруссии.

Инфляция

Повышение потребительских цен в Белоруссии за январь — октябрь 2021 года к январю — октябрю 2020 года составило 9,3%. При этом продовольственные товары были подняты в цене на 8,9%, непродовольственные товары — на 10,3%, услуги — на 8,7%.

Сопоставление октября нынешнего года с октябрём прошлого выявило рост инфляции на 10,5%. При этом продовольственные товары были подняты в цене на 12,1%, непродовольственные товары — на 10%, услуги — на 8,6%.

По отношению к декабрю 2020 года потребительские цены в Белоруссии были подняты на 8,5%. В том числе на 9,3% были повышены цены на продтовары, на 9,1% — на непродовольственные, а на услуги — на 6,3%.

«Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2021 г. по сравнению с сентябрем 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. — 108,4%», — пояснили в Белстате.

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