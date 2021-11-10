Луганск, 10 ноября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу просят рассмотреть возможность поставок электроэнергии и угля из ЛНР и ДНР, сообщила 10 ноября журналистам пресс-секретарь делегации Луганской Народной Республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь.

ЛЭП. Зима

По её словам, украинская сторона 9 ноября попросила обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину.

Напомним, 5 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев готов закупать уголь в Польше, США и Южно-Африканской Республике.

Ранее в Киеве заявили об угрозе катастрофы в энергетической сфере из-за провала заготовок запасов угля.

Как сообщало ИА REGNUM, с весны 2014 года Киев продолжает военную операцию против народа Донбасса, не признавшего нацистский госпереворот.