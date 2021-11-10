Минск, , 23:29 — REGNUM По итогам состоявшегося 10 ноября в Москве совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии под председательством Сергея Лаврова и Владимира Макея принята новая программа согласованных действий союзников в сфере внешней политики. Как и предыдущая программа (ныне действующая), она не опубликована.

Сергей Лавров и Владимир Макей Mid.ru

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«Важным практическим итогом коллегии стало принятие Программы согласованных действий в области внешней политики государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2022−2023 годы. Новая составляющая данного документа — мероприятия по обеспечению эффективного внешнеполитического сопровождения реализации утвержденного 4 ноября Высшим Госсоветом Союзного государства пакета союзных программ», — сказано в официальной публикации МИД Белоруссии по итогам мероприятия.

Лавров и Макей также подписали план межмидовских консультаций на 2022 год, «в котором определены ключевые направления развития сотрудничества внешнеполитических ведомств двух стран и координации их действий на международной арене», сказано в сообщении.

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На самом заседании, проинформировали в МИД Белоруссии, были рассмотрены различные вопросы, в частности: «В фокусе дискуссии находились также вопросы совместного противостояния информационной агрессии против Белоруссии и России. Констатирована необходимость консолидированного противодействия нарастающему внешнему прессингу, попыткам политической инструментализации спровоцированного Западом глобального миграционного кризиса».

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