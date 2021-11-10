Манчестер, Великобритания, , 23:28 — REGNUM 30-летнй фланговый нападающий «Манчестер Сити» и национальной сборной Алжира по футболу Рияд Марез не планирует покидать манчестерский клуб и готов бороться за место в основном составе «горожан». Об этом 10 ноября в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Рияд Марез Clément Bucco-Lechat

Ранее СМИ сообщали, что 30-летний алжирский нападающий может покинуть «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Рияд Марез сыграл в пятнадцати матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Из восьми матчей Английской Премьер-лиги 2021/22 алжирский футболист лишь дважды выходил в стартовом составе.

Рияд Марез перешел в «Манчестер Сити» 10 июля 2018 года из «Лестер Сити» за 67,8 миллиона евро. Текущее соглашение Мареза с «горожанами» рассчитано до конца сезона 2022/23.