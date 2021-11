Лондон, , 23:27 — REGNUM Британский электронный музыкант No Rome выпустил новую песню «I Want U» в качестве второго сингла из своего предстоящего дебютного альбома «It's All Smiles», которые выйдет в следующем месяце. Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«I Want U» следует за ведущим синглом, вышедшим в прошлом месяце «When She Comes Around». No Rome объясняет: «Это первая песня, над которой мы с Би Джеем работали — именно тогда мы поняли, что сделаем этот альбом вместе. Я хотел, чтобы текст больше походил на разговор, почти рассказывал истории, писал картину того, что происходило в тот момент, с помощью текстов».

«It's All Smiles» был записан в квартире исполнителя в Маниле во время пандемии. Сопродюсерами пластинки выступили Би Джей Бертона, работавший с Канье Уэстом, Bon Iver и Charlie XCX, а также Джордж Дэниел из группы The 1975. Альбом выйдет 3 декабря на лейбле Dirty Hit.