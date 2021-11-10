Барселона, Испания, 10 ноября, 2021, 23:23 — ИА Регнум. 10 ноября итальянский журналист Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что испанский спортивный директор Рамон Планес в ближайшее время покинет каталонскую «Барселону». Специалист договорился с руководством клуба о досрочном расторжении контракта, рассчитанного еще на два года.

(сс) Doha Stadium Plus Qatar Хави

За время работы в Планеса «Барселоной» были подписаны Педри и Рональд Араухо, который на данный момент являются лидерами основного состава каталонского клуба.

В текущем сезоне 18-летний Педри принял участие лишь в четырех матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 310 минут. В сентябре футболист получил травму мениска.

Ранее сообщалось, что «Барселона» также рассталась с двумя физиотерапевтами. Клуб покинули Хуанхо Брау и Альберто Роке.