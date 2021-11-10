Москва, , 23:23 — REGNUM Западные санкции являются «незаконными, нелегитимными» и при применении таковых к официальному Минску российская сторона будет оказывать всяческую поддержку Белоруссии и её народу. Об этом 10 ноября на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Council.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Мы, конечно, считаем недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций в отношении Белоруссии, в отношении других стран, включая пятый санкционный пакет Евросоюза», — заявила Захарова, отвечая на вопрос журналистки.

Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

Захарова отметила, что «до этого западные партнёры не стеснялись в выражении своего отношения к Белоруссии». Теперь же их разговоры о санкциях следует рассматривать с учётом неоднократных отказов на предложения Минска провести консультации по миграционной проблематике, считает официальный представитель МИД РФ. По мнению Захаровой, такая позиция ЕС может быть «частью заведомо спланированного подхода, или акции, или кампании, которая разворачивается на наших глазах».

Она обратила внимание: в ходе этой кампании обвинения в спланированной спецоперации (миграционного кризиса) направляются не только в адрес Минска, но уже и Москвы. Захарова предложила: «Не стоит ли задуматься относительно того, что вообще западные недоброжелатели Минска решили придумать ещё один сюжет для использования санкционного механизма давления?».

Также читайте новости сюжета:Миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза

Отметив, что миграционный кризис возник давно вследствие политики ЕС и США на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Захарова также подчеркнула, что «санкции — это излюбленный инструмент наших партнёров». При этом она в контексте конфликта на белорусско-польской границе и грозы применения к официальному Минску пятого пакета санкций Евросоюза констатировала: «Приграничные государства ЕС предпочитают решать вопросы противодействия незаконным мигрантам не в прямых контактах с белорусскими властями».