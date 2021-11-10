Королевство Испания, , 23:17 — REGNUM 38-летний бразильский фланговый атакующий защитник Дани Алвес, который после расторжения контракта с «Сан-Паулу» находится в статусе свободного агента, на неделе встретится с руководством каталонской «Барселоны» на предмет возвращения в систему клуба.

Дани Алвес Sport-xl.org

Ранее сообщалось, что новый главный тренер каталонского клуба Хави заинтересован в приглашении в тренерский штаб экс-футболистов «сине-гранатовых» Дани Алвеса и Карлеса Пуйоля.

Официально «Барселона» представила Хави в качестве нового главного тренера команды 8 ноября. Бывший футболист подписал контракт с «сине-гранатовые» на три сезона до середины 2024 года.