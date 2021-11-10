Вашингтон, , 23:16 — REGNUM США и Украина ведут диалог с целью обеспечения энергетической безопасности Киева и поставок энергоресурсов, заявил10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Вашингтон и Киев координируют усилия в этой сфере с союзными странами и намерены задействовать все рычаги для продления транзита российского газа через Украину.

«Мы также поддерживаем диалог по обеспечению безопасности энергопоставок Украине. Это включает предоставление нового финансирования, которое поможет Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы. Мы также работаем с ключевыми партнерами и союзниками в целях задействования всех возможных рычагов давления для продления транзита газа через Украину», — заявил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве заявили о возросшей угрозе «энергетического терроризма» со стороны России.

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