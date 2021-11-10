Минск, , 23:13 — REGNUM Венская конференция по Белоруссии, санкционированная канцлером Австрии, «является абсолютно бесплодной и бессмысленной затеей». Об этом 10 ноября в Москве по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Владимир Макей Cancillería del Ecuador

Характеризуя конференцию по проблемам Белоруссии, Макей отметил также: «Более того, мы рассматриваем ее как абсолютно недружественный шаг по отношению к Белоруссии. Никто из официальных лиц белорусской стороны в ней не будет принимать участие. Пусть они проведут это мероприятие для галочки, в который раз обсуждая с известными беглыми оппонентами перспективы изменения власти в Белоруссии, не имея на то ни малейших ни сил, ни способностей».

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Как сообщает белорусское госинформагентство БелТА, Макей упомянул об обсуждении запланированной конференции с австрийским федеральным канцлером Александером Шалленбергом и другими чиновниками этой страны. При этом глава МИД Белоруссии отметил: «Они настойчиво упрашивали представителей белорусских властей принять участие в этой конференции. Считаю, что это с учетом замысла, изложенного нам, абсолютно пустая и бессмысленная затея. Речь идет о неком восстановлении, реконструкции Белоруссии, как будто Белоруссия — это страна, лежащая в руинах, где полностью разрушена экономика».

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Венская конференция по Белоруссии запланирована на 22 ноября с заявленной темой «На пути к благополучному и безопасному будущему Белоруссии». Участие в ней примут политики и эксперты из Белоруссии, Украины, Польши, Германии и других стран Евросоюза. Из Минска получена заявка на участие трудоустроенного в Академию наук «батькиного эксперта» Арсения Сивицкого, специализирующегося на распространении русофобских фейков.

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