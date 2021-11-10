Богота, 10 ноября, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Колумбийская экспериментальная исполнительница Arca в своих социальных сетях объявила, что третья часть ее серии альбомов «Kick» выйдет в тот же день, что и вторая часть — в следующем месяце, а также представила второй трек из «Kick iii» под названием «Electra Rex».

Музыка

«Electra Rex» является вторым релизом с альбома «Kick iii» после сентябрьского «Incendio» и появился после треков «Prada» и «Rakata», которые вышли на прошлой неделе и войдут в альбом «Kick ii». Arca написала о новом альбоме в недавнем заявлении: «Для меня «Kick iii» — самая зажигательная запись во вселенной «kick». Альбом представляет собой портал непосредственно в более маниакальные, неистово эйфоричные и агрессивно психоделические звуковые палитры серии».

«Kick ii» последует за альбомом Arca, номинированным на премию «Грэмми» в 2020 году, «Kick i», и в нем будут представлены материалы для продюсирования и написания песен от Cardopusher, Boys Noize, Mica Levi, Jenius Level, Wondagurl и Cubeatz.