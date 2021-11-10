Афины , , 23:09 — REGNUM Завтра, 11 ноября, в Афинах на «Олимпийском стадионе» национальная сборная Греции по футболу примет сборную Испании, которую возглавляет Луис Энрике. Матч девятого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 начнется в 22:45 по московскому времени.

Альваро Мората Кирилл Венедиктов

В первом туре сборная Испании не смогла обыграть сборную Греции. Основное время завершилось со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Альваро Мората (33' Коке) и Анастасиос Бакасетас (57' пенальти).

После шести сыгранных матчей сборная Испании с четырьмя победами и тринадцатью очками занимает второе место в турнирной таблице группы B. Сборная Греции с девятью очками идет одной строчкой ниже.