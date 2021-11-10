Дамаск, , 23:04 — REGNUM За прошедшие сутки в сирийской зоне деэскалации «Идлиб» зафиксировано девять обстрелов с позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 10 ноября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Сирия. Война Freedom House

Обстрелам подверглись некоторые районы сирийских провинций Алеппо и Идлиб.

Один сирийский военнослужащий в результате пулеметного обстрела боевиков в провинции Алеппо получил ранение.

«В провинции Алеппо в результате пулеметного обстрела, произведенного террористами из района Тамура по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бакдина, был ранен один сирийский военнослужащий», — рассказал Кулить.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — добавил замначальника российского Центра.

Читайте ранее в этом сюжете: Турецкий беспилотник нанёс удар по жилому кварталу Сирии, есть жертвы