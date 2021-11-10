Иерусалим, , 23:02 — REGNUM Национальные учения по борьбе с COVID-19 пройдут в Израиле завтра, 11 ноября, сообщается в опубликованном 10 ноября заявлении канцелярии израильского премьер-министра.

Карантин Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США

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Учения пройдут в формате командно-штабной игры. В них будут задействовано руководство «заинтересованных министерств и ведомств».

В ходе этих учений будет установлено, насколько ведомства готовы к вспышке нового летального варианта коронавируса. Учения возглавит сам премьер-министр Нафтали Беннет.

В администрации главы правительства добавили, что такие учения проводятся в мире впервые.

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