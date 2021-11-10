Нарьян-Мар, , 22:58 — REGNUM В Ненецком автономном округе коронавирус нарушил учебный процесс в двух школах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружном департаменте образования.

Дистанционное образование Денисов (с) mos.ru

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В школе посёлка Искателей с 8 по 12 ноября на дистанционное обучение из-за коронавируса переведены два класса, ещё один класс переведён на дистанционное обучение с 9 по 12 ноября в связи с высоким процентом заболеваемости ОРВИ.

В школе № 3 с 8 по 12 ноября в дистанционном формате из-за коронавируса обучается один класс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми резко выросло число больных ковидом среди детей.