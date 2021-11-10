Монако, 10 ноября, 2021, 22:53 — ИА Регнум. 10 ноября издание Liverpool Echo сообщило, что «Монако» требует у «Эвертона» 46 миллионов евро за трансфер 25-летнего атакующего полузащитника сборной России Александра Головина. Из-за высоких запросов «монегасков» трансфер, запланированный на январь 2022 года, может сорваться.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в шестнадцати матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне на счету Головина 14 (5+9) очков по системе гол+пас в 21-м матче чемпионата Франции.

Головин перешел в «Монако» 27 июля 2018 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 25-летнего россиянина, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.