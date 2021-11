Торонто, Канада, , 22:50 — REGNUM Панк-группа из Торонто PUP вернулась с первым новым материалом за текущий календарный год, выпустив синглы «Waiting» и «Kill Something». Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

«Waiting» и «Kill Something» — первые новые релизы PUP с момента выхода прошлогоднего мини-альбома «This Place Sucks Ass», и также следуют за их кавером на песню Metallica «Holier Than Thou», которая была включена в новый юбилейный альбом каверов «The Metallica Blacklist» метал-группы Metallica, который вышел в сентябре.

Обе песни были спродюсированы лауреатом Грэмми Питером Катисом, работавший с группами Interpol, The National и Куртом Вайлом). Стефан Бэбкок из PUP рассказал о песне «Waiting»: «Waiting» возникла следующий образом: Нестор создал самый тяжелый рифф, который только мог написать, а я — самый простой и вдохновляющий припев и песня стала итогом того, что мы просто хотели посмотреть, что может получится. Результаты были очень типично щенячьими, в том смысле, что песня представляет собой шквал гнева через радостную призму нас, четырех парней, воспринимающих все без малейшей серьезности».