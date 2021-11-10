Бишкек, 10 ноября 2021, 22:48 — REGNUM В Киргизии зафиксирован наибольший рост цен на автомобильный бензин среди стран ЕАЭС, сообщает 10 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на данные Департамента статистики Евразийской экономической комиссии.

Бензин
Бензин

По этим данным, в Киргизии цены на бензин выросли почти на 60%. На втором месте Армения, где рост цен на бензин составил 36,2%. Цены на дизельное топливо также показали наибольший рост в Киргизии, поднявшись на 48,4%, и в Армении, составив 42,6%.

Стоит отметить, что осенью 2021 года в Казахстане был отмечен дефицит дизельного топлива, хотя нефтеперерабатывающие заводы этой республики произвели солярки больше, чем потребляет её экономика. В целом ряде городов ощущалась нехватка дизельного топлива при самых низких среди стран ЕАЭС цен на дизельное топливо.

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