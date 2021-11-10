Бишкек, , 22:48 — REGNUM В Киргизии зафиксирован наибольший рост цен на автомобильный бензин среди стран ЕАЭС, сообщает 10 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на данные Департамента статистики Евразийской экономической комиссии.

Бензин

По этим данным, в Киргизии цены на бензин выросли почти на 60%. На втором месте Армения, где рост цен на бензин составил 36,2%. Цены на дизельное топливо также показали наибольший рост в Киргизии, поднявшись на 48,4%, и в Армении, составив 42,6%.

Стоит отметить, что осенью 2021 года в Казахстане был отмечен дефицит дизельного топлива, хотя нефтеперерабатывающие заводы этой республики произвели солярки больше, чем потребляет её экономика. В целом ряде городов ощущалась нехватка дизельного топлива при самых низких среди стран ЕАЭС цен на дизельное топливо.

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