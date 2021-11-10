Ижевск, 10 ноября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Региональный оператор Удмуртии по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) ООО «Спецавтохозяйство» объявило тендер по выбору исполнителя услуги по погрузке и транспортировке отходов в целях их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения. Соответствующие документы опубликованы на портале Госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Xlom.ru Вывоз мусора

Согласно документации, погрузка и вывоз отходов будут осуществляться из мест накопления мусора в границах Ижевска и Завьяловского района согласно графику вывоза ТКО. Мусор повезут на объект «Сортировка ООО «МСК» в Завьяловском районе — полигон на 31-м км Нылгинского тракта. Проект контракта предполагает выполнение работ с момента его подписания, но не ранее 1 марта 2022 года, до 28 февраля 2023 года.

Работы должны проводить квалифицированные специалисты, вывоз будет осуществляться транспортными средствами, каждое из которых должно быть оснащено аппаратурой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и средствами фотофиксации, видеофиксации и измерения массы ТКО. Все данные необходимо в постоянном ежедневном режиме передавать в информационную систему регионального оператора. Жалобы, претензии и заявления потребителей услуг, которые будет передавать подрядчику регоператор, должны рассматриваться не более двух рабочих дней.

На контейнерной площадке подрядчик должен производить подбор отходов, которые просыпались при погрузке, следить за состоянием контейнеров и дважды в год проводить их покраску и маркировку.

Для взаимодействия с регоператором, потребителями и органами местного самоуправления должна быть создана и работать ежедневно с 7:00 до 23:00 по местному времени диспетчерская служба.

Начальная (максимальная цена) контракта составляет 887,642 млн рублей. За эту сумму планируется вывезти 234,272 тыс. тонн отходов, согласно заявленной начальной цене — по 3789 рублей за 1 тонну. Источник финансирования — собственные средства регионального оператора.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 25 ноября текущего года.