Москва, , 00:26 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко слишком зависит от России, и при всей неоднозначности отношений с РФ он не стал бы направлять поток мигрантов в сторону нашей страны. Об этом 10 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политический аналитик Александр Чаленко.

Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам сотрудничества с Россией President.gov.by

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«Несомненно, Лукашенко сам организовал этот миграционный кризис», — заявил Чаленко.

«Лукашенко не решился бы пустить, если бы это было возможно, поток мигрантов в Россию. Он слишком зависит от нашей страны», — отметил эксперт.

Напомним, что в настоящий момент на границе Белоруссии и стран ЕС — Польши и Литвы скопилось большое количество, несколько тысяч нелегальных мигрантов, стремящихся проникнуть на территорию Германии и получить там убежище.