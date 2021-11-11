Москва, , 00:31 — REGNUM Польша и Литва поддерживали Лукашенко, когда он им казался «полезным бунтовщиком в Русском мире», но после начала протестов в Белоруссии они поддержали националистов. Об этом 10 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политический аналитик Александр Чаленко.

Александр Лукашенко во время визита в Россию President.gov.by

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«Лукашенко мстит Польше и Литве за поддержку «змагаров» летом 2020 года», — заявила эксперт.

«Хочу отметить, что ни Польша, ни Литва в лице своего руководства не заинтересованы в развитии настоящей демократии и в по-настоящему демократических переменах в Белоруссии», — пояснил Чаленко.

«Когда Лукашенко троллил Россию по-черному, они рукоплескали ему. Видели в нем бунтовщика, бузотёра, буяна, но полезного для них — разрушающего Русский мир», — заключил философ.

«Когда против него выступили националисты, Польша и Литва их поддержали. Теперь Лукашенко им мстит», — отметил Чаленко.

«Страны Восточной Европы очень болезненно относятся к миграции на свою территорию жителей Ближнего Востока. Они готовы принимать граждан Украины и Белоруссии, но не курдов» — заключил эксперт.

Напомним, что в Белоруссии разразился миграционный кризис, который привел к стрельбе на границе польскими пограничниками в воздух.