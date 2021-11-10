Барселона, Испания, , 22:29 — REGNUM 10 ноября испанская газета Mundo Deportivo сообщала, что матч 16-го тура Примеры сезона 2021/22 «Барселона» — «Бетис» перенесен с 5 на 4 декабря. Игра пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 16:15 по местному времени (18:15 по МСК).

В последний раз «Барселона» и «Бетис» играли между собой 7 февраля в матче 22-го тура внутреннего чемпионата. Тот матч завершился минимальной победой «сине-гранатовых» со счетом 3:2.

На данный момент после двенадцати сыгранных матчей «Барселона», одержав четыре победы и набрав семнадцать очков, идет на девятой позиции в турнирной таблице лиги. У каталонского клуба имеется матч в запасе.