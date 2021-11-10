Краснодар, , 22:24 — REGNUM Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Об этом 10 ноября сообщило издание sportarena.by. Также источник сообщил, что в шорт-листе «быков» есть три кандидата на смену Гончаренко, двое из которых — иностранцы.

Виктор Гончаренко и Юрий Матвеев Алексей Колчин. © ИА REGNUM

После четырнадцати сыгранных туров «Краснодар», одержав шесть побед и набрав 21 очко, располагается на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. От зоны еврокубков «быков» отделяет четыре очка.

Также «Краснодар» не может победить на протяжении трех последних матчей. С 27 октября «быки» проиграли «Кубани» (0:3), «Крыльям Советов» (0:1) и «Динамо» (0:1).