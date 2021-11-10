Минск, , 22:19 — REGNUM Государственный пограничный комитет Белоруссии распространил 10 ноября заявление о применении польскими коллегами боевого оружия на белорусско-польской границе в отношении «более 2 тыс. беженцев» из третьих стран. Констатируя эскалацию напряжённости на границе и острую нужду скопившихся на ней граждан третьих стран (которым непонятно кто предоставил статус беженца), белорусское ведомство возложило вину за происходящее на Евросоюз и на официальную Варшаву.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

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«Какой-либо реакции на подобные действия польских властей со стороны ЕС не последовало, что свидетельствует о молчаливом согласии с практически любыми незаконными действиями в решении миграционного кризиса. Необходимо напомнить, что подобные необдуманные действия могут привести к пограничному конфликту», — сказано в официальном заявлении.

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Характеризуя ситуацию с «беженцами» на границе, в белорусском пограничном ведомстве подчеркнули: «Все они не рассматривают Белоруссию как страну пребывания и открыто заявляют о намерении идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой».

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«Помимо отсутствия каких-либо конструктивных действий со стороны ЕС для разрешения ситуации и грубого нарушения взятых на себя международных обязательств в сфере прав человека, нами фиксируются попытки провокаций, организованных польской стороной. Кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов, — заявили в ГПК Белоруссии. — События последних дней показывают, что при этом польские силовики не сдерживает себя в средствах, все более жестко избивая беженцев и вытесняя их со своей территории. Это делается для запугивания и демонстрации силы перед беззащитными людьми, бегущими из разрушенных войнами стран».

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