Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Негативное восприятие обязательной вакцинации от коронавируса военными и разведсообществом США имеет корни еще в событиях конца ХХ века, когда в Ираке применялась непроверенная вакцина от сибирской язвы, сообщает 10 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на новостной ресурс Военно-морского института США USNI News.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Тогда американские военнослужащие скептически относились к необходимости многократной вакцинации от мифического оружия Саддама Хуссейна, а затем большинство людей из них заявили о побочных эффектах.

Уточняется, что тогда вакцинация в Вооруженных силах была провалена из-за проблем с поставками и множества побочных явлений. Кроме того, у Пентагона начались юридические проблемы после того, как шестеро военнослужащих подали в суд на министра обороны, министра здравоохранения и главу Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Согласно отчету Счетной Палаты США за 2002 год, из военной авиации национальной гвардии и резерва с сентября 1998-го по сентябрь 2000 года уволилось около 16% пилотов и иных членов лётного состава, а каждый пятый (18%) из тех, кто все же остался в подразделениях или был приписан к ним в 2000 году, заявили о своем намерении уйти в ближайшем будущем.

В итоге сомнительная вакцинация против сибирской язвы оставила после себя недобрую память среди военнослужащих, которая теперь пагубно влияет на проведение принудительной вакцинации от COVID-19.

«Люди также помнят, как правительство проводило эксперименты над своими военнослужащими. Это, в сочетании со скоростью разработки вакцины от COVID-19, заставило людей колебаться», — сообщает USNI News.

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